طريقة عمل طجين الكسكسي المغربي

تتميز المغرب، بأشهى الأطباق، ويعد الكسكسي واحد من أهم الأكلات الرئيسية، المُعد باللحم والخضروات، والغني بالبروتين، والنشويات والفيتامينات. وإليكٍ طريقة تحضيره بالمنزل. مكونات الكسكسي المغربي: كيلو دقيق سمن ماء رشة ملح لحم بصل فلفل رومي قرفة زنجبيل كركم Advertisements ملح - فلفل أسود زيت طريقة تحضير الكسكسي المغربي: قومي بنخل الدقيق مع الملح. ضيفي الماء تدريجيا على الخليط، وافركي المكونات جيدًا حتى يتحول الدقيق إلى حبات. ضعي الحبات على شاش أعلى حمام بخار مائي. في وعاء آخر، شوحي حبات الدقيق في السمن، مع الكركم. شوحي البصل في الزيت، مع الملح والفلفل، ثم ضيفي القرفة واللحم والزنجبيل والصلصة. عند نضج الخليط، ضيفيه على خليط الدقيق "الكسكسي" وقدميه ساخنًا.

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