كريس تايغن تروج لمجموعة جديدة من علامة النظارات الشمسية الشهيرة "كي"

تشتهر علامة النظارات الشمسية الأسترالية "كي" Quay بتعاونها الدائم مع ألمع الأسماء في هوليوود لترويج مجموعاتها الأنيقة للنظارات الشّمسيّة، وهذه المرّة وقع اختيارهم على عارضة الأزياء المحبوبة كريسي تايغن، حيث تضم مجموعة Chrissy Teigen x Quay ما يقارب الـ 15 نمطًا مختلفًا من النظارات الشمسية بإطارات مستوحاة من النظارات الطبيّة، تنوّعت بين الشّفّافة البسيطة والضخمة.

وتتميّز المجموعة بكونها أنيقة وعصريّة، كما أنّ بعض النظارات تمتلك ميّزة إضافية وهي عدسات تصفية الضّوء الأزرق الذي يتواجد في كلّ مكان، من الشّمس إلى أجهزة الهواتف والكمبيوتر ويمكن أنْ يتسبب الضّوء في إتلاف الخلايا الحسّاسة للضّوء في شبكية العين، نظرًا لوصوله إلى الجزء الخلفيّ للعين، ممّا يؤدّي إلى ظهور بعض الآثار الجانبية السلبيّة، كالصّداع والرؤية الضبابيّة وفقدان النوم، لذلك يمكنك استخدام بعض الأنماط من مجموعة Quay لتفادي تأثير الضّوء الأزرق على عينيكِ.

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