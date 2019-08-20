"اتزوقي ومتدفعيش".. مبادرة لـ "تزويق" العرائس غير القادرات مجانا

أطلقت نورهان جلال، خبيرة التجميل، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، مبادرة لتجميل العرائس غير القادرات وذوي الاحتياجات الخاصة مجانا. وقالت نورهان جلال، لـ"هن"، "من المقرر اختيار الفتيات الأكثر حاجة، واللاتي تمنعهن حالتهن المادية من دفع تكاليف التجميل". وأضافت أنه من المُقرر أن تتأكد بنفسها من جيران الفتيات المُتقدمات، لتتأكد أنهن بالفعل لا يستطعن دفع التكاليف، وأنهن الأحق بالفوز. Advertisements وكان منشور المُبادرة الذي ظهرت فيه الفنانة "راندا البحيري" في جلسة تصوير، مرتدية تاج، وميك اب هادئ، قد لاقى تفاعل العديد من الفتيات معها، مشيدين بالفكرة.

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