إليك أبرز الصّيحات من المعاطفُ لشتاء 2020 المقتبسة من أشهر دور الأزياء

يُعدّ المعطف قطعة أساسية وضروريّة في خزانة كلّ امرأة في موسم الخريف، لذلك يجب اختياره بعناية وبنمط عصريّ مواكب للموضة، وقد جمعنا لك أبرز الصّيحات الرّئيسية لموسم خريف وشتاء 2019 2020 مقتبسة من منصّات أشهر دور الأزياء العالميّة.

معطف الكاب

يتميّز معطف الكاب بحجمه الكبير الضّخم وملمسه الناعم، يمكنكِ اختياره مصنوعًا من الصّوف العضويّ والكشمير الناعم، بظلال البُنيّ العصريّة وتنسيقه بهذه الطريقة التي رأيناها خلال عرض ماكس مارا لخريف 2019.

معطف البومبر بأنماط السبعينيات

ستشهد ساحة الموضة عودة معطف البومبر، وحسب مدرجات خريف/ شتاء 2019 تم التركيز على وجه الخصوص على أنماط السبعينيات مصنوعة من جلد الغزال، أو من جلد نباتي، وتتميّز بمظهر مثاليّ وتفاصيل أنيقة، كما راينا خلال عرض العلامة الفرنسيّة سيلين.

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المعطف المنقوش بطبعة كاروهات أمير ويلز

يبدو أنّ طبعة كاروهات أمير ويلز ستكون الطبعة الرائدة في موسم الخريف المقبل، فهي تزيّن كلّ شيء من البناطيل وسترات البلايزر المزدوجة إلى جانب المعاطف الطويلة والقصيرة، أما المعطف الأكثر بروزا فهو النمط الرجالي بطية الصّدر الضّخمة المزدوجة وحزام الخصر، والذي رأيناه خلال عرض ستيلا مكارتنيّ.

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معطف الترانش

غالبًا ما يرافقنا معطف الترانش طوال فصل الشّتاء، وباعتباره نمطا كلاسيكيًا يمكنك تنسيقه مع تنورة قصيرة وبوت عال فوق الرّكبة كما رأينا في عرض تودز.

معطف البافر

يُعدّ معطف البافر الضخم من أبرز صيحات المعاطف الدافئة خلال الجو الباردة، يمكنكِ ارتداؤه في أيّ مكان، كما أنه متاح في إصدارات أنثوية بطبعات جميلة كالأزهار والذي رأيناه في عرض درايز فان نوتن.

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