إطلالات بريانكا تشوبرا الأخيرة تفضح فارق السن بينها وبين زوجها نيك جوناس

يتألق الثنائي بريانكا تشوبرا Priyanka Chopra ونيك جوناس Nick Jonas في الآونة الأخيرة بالعديد من صيحات الموضة الفاخرة والكاجوال، خصوصًا مع إطلالاتهن الأخيرة التي رصدناها خلال توجّههن لحضور عيد ميلاد Joe Jonas، وذلك رغم تعزيزها فارق السن بينهما، إذ بدت بريانكا بإطلالة كلاسيكية وناضجة.

إليك أجدد إطلالات الثنائي بريانكا تشوبرا Priyanka Chopra ونيك جوناس Nick Jonas، الى جانب العديد من الصور التي جمعتهن في وقت سابق.

أجمل إطلالات بريانكا تشوبرا ونيك جوناس قبل زواجهما

تألقت الجميلة بريانكا تشوبرا Priyanka Chopra بشكل ملفت بفستان أسود فاخر وكاجوال في الوقت عينه، فاختارت التصميم القصير الذي حمل توقيع دار رالف أند روسو Ralph & Russo مع تفاصيل الريش المتألق على كامل التصميم مع أقمشة التول الشفافة والزخرفات الناعة، والأبرز كان القبة العريضة التي تميّزت بالحبيبات البراقة والخرز المترابط على الرقبة، ونسّقت بريانكا مع هذا الفستان صيحة الحذاء الشفاف مع تفاصيل الريش من الجهة الخارجية والباتد الرفيع والكريستالي على حدود الأظافر.

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إطلالات بريانكا تشوبرا ونيك جوناس

بريانكا تشوبرا ‏Priyanka Chopra‏ ونيك جوناس ‏Nick Jona‏ في إطلالة صيفية وكاجوال في باريس.

وكانت الجميلة بريانكا تشوبرا Priyanka Chopra قد شوهدت في إطلالات سابقة بفستان أزرق سماوي مع القماش الحريري اللماع. كما أطلّت خلال عرض رالف لورين Ralph Lauren بفستان سهرة طويل مع لوني الفضي والأسود، ولفتننا أناقة الفستان الأسود مع الشبك الفاخر والجريء الذي اختارته بريانكا تشوبرا ‏Priyanka Chopra الى جانب التصاميم البنية التي رافقة إطلالة نيك جوناس Nick Jonas.

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