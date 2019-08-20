أرملة شهيد تهدي الماجستير لزوجها الراحل: أستكمل مسيرته في خدمة الوطن

ناقشت كلية التربية بجامعة الزقازيق رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة سكينة عبدالسلام سلامة، المدرسة بالتربية والتعليم وأرملة الشهيد العقيد أركان حرب هاني محمد سليمان نافع، شهيد القوات المسلحة في أحداث فض اعتصام رابعة.

وقبيل عرضها لملخص الرسالة التي كانت بعنوان "فاعلية برنامج تعليمي قائم على استراتيجية حل المشكلات لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية"، أهدت الباحثة الرسالة لروح زوجها الشهيد العقيد أركان حرب هاني محمد سليمان نافع، والذي استشهد أثناء خدمته العسكرية تاركًا لها طفلين "محمود ونوران".

وشهدت المناقشة حضور عدد كبير من أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وقررت اللجنة المناقشة، برئاسة الأستاذ الدكتور الشناوي عبدالمنعم الشناوي، أستاذ علم النفس التربوي المتفرغ بالكلية، منح الباحثة درجة الماجستير بتقدير عام امتياز مع توصية بطباعة الرسالة وتبادلها بين الجامعات المصرية.

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وقالت الباحثة، لـ"الوطن"، إنها أصرت على تحديد موعد مناقشة الرسالة ليكون يوم ذكرى استشهاد زوجها، مشيرة إلى أنها استكملت دراساتها العليا بعد استشهاد زوجها لتكمل مسيرته في خدمة الوطن.

وأوضحت أن زوجها الراحل حصل على الماجستير في العلوم العسكرية، وكان ينوي الحصول الدكتوراة، لافتة إلى أنها اجتهدت للحصول على الماجستير، لاستكمال ما بدأه زوجها الراحل وأيضا لتشجيع أبنائها على الجد والاجتهاد في طلب العلم وخدمة الوطن مثل والدهم الشهيد الراحل.

وأثنت الباحثة على الدعم الكبير، الذي تتلقاه من الرئيس عبدالفتاح السيسي ومن القوات المسلحة وصندوق رعاية أسر الشهداء والمصابين، لافتة إلى أن زملاء الشهيد الراحل يتواجدون مع أبنائه في كل المناسبات ويتواصلون معهم باستمرار.