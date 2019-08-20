أبرزها الاكتئاب والأرق.. الآثار السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي

قالت الدكتورة إيمان الريس، مدربة مهارات ذاتية، إن مواقع "السوشيال ميديا" أصبحت مرضا اجتماعيا خطيرا.

وأوضحت إيمان، خلال استضافتها مع الإعلامية جاسمين طه زكي، والإعلامية نهى عبدالعزيز، في برنامج "السفيرة عزيزة" المعروض على فضائية dmc، أعراض إدمان مواقع التواصل الاجتماعي، وهي:

التنازل عن تناول الطعام في بعض الأحيان في سبيل معرفة ما يدور على "السوشيال ميديا".

- التعرض لأرق النوم.

- تبديل الأصدقاء الواقعيين بأصدقاء العالم الافتراضي.

- التعرض للاكتئاب والمشكلات النفسية

- إجهاد العين بسبب التركيز لساعات طويلة في الهواتف.

- التعرض لآلام في الرقبة.

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وأشارت إيمان إلى أن زيادة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي يعد "إدمان"، إلى جانب تغير القيم الاجتماعية، وقتل العلاقات بين الأشخاص بشكل سلبي بسبب الاستخدام المفرط لمواقع "السوشيال ميديا".

واستكملت مدربة المهارات الذاتية، موضحة التأثيرات السلبية للاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال والمراهقين، وهي:

من جانب الأطفال

- فقد قدرتهم على التواصل الاجتماعي.

- ضعف النظر.

- عدم القدرة على التركيز في المذاكرة.

من جانب المراهقين

- التمرد.

- العصبية.

- عدم الاستعداد لتقبل الانتقادات.

- الانعزال.