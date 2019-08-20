رزان مغربي تحتفل بعيد ميلادها مع ابنها "رام"

احتفلت الفنانه والإعلامية رزان مغربي بعيد ميلادها، اليوم، في جو عائلي بين أسرتها وابنها رام.

وقالت رزان، لـ "الوطن"، إنها تفضل قضاء يوم عيد ميلادها وسط عائلتها في مصر، وبصحبة ابنها "رام"، مستغلة عدم ارتباطها بأي عمل حاليا والتواجد معه بشكل دائم هذه الفترة.