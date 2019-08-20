طريقة عمل ساندويتش الكوكيز بالآيس كريم

ساندويتش الكوكيز بالآيس كريم، حلوى أمريكية المنشأ، يحبها الكبار ويعشقها الصغار، وهي خفيفة ولذيذة، خاصًة في فصل الصيف. ويقدم لكِ موقع "هن" طريقة تحضير ساندويتش الكوكيز بالآيس كريم الشهي. مكونات ساندويتش الكوكيز بالآيس كريم كوبين سكر بني. كوبين سكر أبيض. كوبين زبدة ذائبة (سائلة أو سايحة). 4 بيضات. 5 أكواب دقيق. ملعقتين صغيرتين بيكينج باودر. ملعقة ملح صغيرة. 4 أكواب رقائق شيوكولاته نصف محلاة. 5 أكواب آيس كريم فانيليا مخفوق. رقائق شيوكولاته صغيرة. طريقة تحضير ساندويتش الكوكيز بالآيس كريم سخني الفرن على 190 درجة مئوية. اخفقي السكر البني والسكر الأبيض، والزبدة الذائبة معًا في وعاء كبير. Advertisements أضيفي البيض والفانيليا، واخفقيهم حتى يمتزج الخليط. أضيفي الدقيق، والبيكينج باودر، والملح، واخلطيهم حتى يمتزجوا. أضيفي رقائق الشيوكولاته وقلّبي مرة أخرى. ضعي العجين على شكل دائري في القوالب بعد رشها بالزيت والدقيق، لمنعه من الالتصاق. اخبزي العجين لمدة 35 دقيقة أو حتى يصبح لونه بني ذهبي. اخفقي آيس كريم الفانيليا. أدخلي اللآيس كريم، الفريزر، لمدة ساعة، حتى يصبح صلبًا. بمجرد أن تنتهي من خبز الكوكيز، وبعد أن يصبح باردًا، ضعيه في صينية. ضعي الآيس كريم فوق واحدة من الكوكيز وغطيها بأخرى. اضغطي بيديكِ على رقائق الشيوكولاته الصغيرة فوق الكوكيز. أدخليه الفريزر مرة أخرى حتى يتجمد، وقدميه باردًا.

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