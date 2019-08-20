ما خطورة رفع الأغراض بشكل خاطئ على الظهر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذرت الدكتورة كارولينه فيركمايستر من خطورة رفع الأغراض بشكل خاطئ على صحة الظهر؛ حيث قد يتسبب رفع الأغراض مع انحناء الظهر في الإصابة بانزلاق غضروفي.

ولتجنب هذا الخطر تنصح طبيبة العظام الألمانية برفع الأغراض بشكل صحيح؛ حيث ينبغي أن يكون المرء قريبا قدر الإمكان من الغرض المراد رفعه وأن يتخذ وضع القرفصاء مع مراعاة أن تكون الأقدام مستقرة على الأرض وأن يكون الظهر منتصبا، وبالتالي تأتي القوة من الأقدام وعضلات المقعدة والبطن والظهر.

كما أن حَمل الأغراض بالقرب من الجزء العلوي للجسم يساعد في تخفيف عبء الحمولة أيضا.