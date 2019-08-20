محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
حذرت الدكتورة كارولينه فيركمايستر من خطورة رفع الأغراض بشكل خاطئ على صحة الظهر؛ حيث قد يتسبب رفع الأغراض مع انحناء الظهر في الإصابة بانزلاق غضروفي.
ولتجنب هذا الخطر تنصح طبيبة العظام الألمانية برفع الأغراض بشكل صحيح؛ حيث ينبغي أن يكون المرء قريبا قدر الإمكان من الغرض المراد رفعه وأن يتخذ وضع القرفصاء مع مراعاة أن تكون الأقدام مستقرة على الأرض وأن يكون الظهر منتصبا، وبالتالي تأتي القوة من الأقدام وعضلات المقعدة والبطن والظهر.
كما أن حَمل الأغراض بالقرب من الجزء العلوي للجسم يساعد في تخفيف عبء الحمولة أيضا.
كانت هذه تفاصيل خبر ما خطورة رفع الأغراض بشكل خاطئ على الظهر؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.