لايف ستايل

نصائح لعلاج التوتر والقلق

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

يمر البعض بمراحل توتر وقلق تؤثر على وظائف الجسم، ويعد علاج التوتر والقلق ضرورة للحفاظ على الصحة النفسية والجسدية، فقدم موقع "Daily medical"، مجموعة من النصائح لتخطى ذلك كالتالي:

تناول الأعشاب الطبيعية

هناك بعض الأعشاب الطبيعية التي تساعد في التخلص من القلق والتوتر منها البابونج والشاي الأخضر واللافندر.

ممارسة

ممارسة الرياضة من أكثر العادات الصحية المفيدة للجسم وللعقل أيضًا، تساعد على تقليل الإصابة بالاكتئاب.

Advertisements

النفس العميق

يعد من أسهل الطرق لمحاربة القلق في أي وقت ومكان.

تناول وجبة الإفطار

احرص على تناول وجبة الإفطار لأنها تعتبر من أهم الوجبات في اليوم لأنها تساعد الجسم على أداء وظائفه بكفاءة.

التوقف عن التفكير في لحظات القلق

إذا أصابك قلق شديد فعليك بالتوقف عن التفكير الزائد الذي يزيد نوبات التوتر.

الأغذية

هناك بعض الأغذية التي تقلل الشعور بالتوتر منها البرتقال، السبانخ، الأسماك الدهنية، الشاي الأسود، الأفوكادو، اللوز، والخضار.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نصائح لعلاج التوتر والقلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا