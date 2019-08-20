نصائح لعلاج التوتر والقلق

يمر البعض بمراحل توتر وقلق تؤثر على وظائف الجسم، ويعد علاج التوتر والقلق ضرورة للحفاظ على الصحة النفسية والجسدية، فقدم موقع "Daily medical"، مجموعة من النصائح لتخطى ذلك كالتالي:

تناول الأعشاب الطبيعية

هناك بعض الأعشاب الطبيعية التي تساعد في التخلص من القلق والتوتر منها البابونج والشاي الأخضر واللافندر.

ممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة من أكثر العادات الصحية المفيدة للجسم وللعقل أيضًا، تساعد على تقليل الإصابة بالاكتئاب.

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النفس العميق

يعد من أسهل الطرق لمحاربة القلق في أي وقت ومكان.

تناول وجبة الإفطار

احرص على تناول وجبة الإفطار لأنها تعتبر من أهم الوجبات في اليوم لأنها تساعد الجسم على أداء وظائفه بكفاءة.

التوقف عن التفكير في لحظات القلق

إذا أصابك قلق شديد فعليك بالتوقف عن التفكير الزائد الذي يزيد نوبات التوتر.

الأغذية

هناك بعض الأغذية التي تقلل الشعور بالتوتر منها البرتقال، السبانخ، الأسماك الدهنية، الشاي الأسود، الأفوكادو، اللوز، والخضار.