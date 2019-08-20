طريقة عمل تورتة الملفي

يعتبر كيك الملفي من أنواع الحلويات المفضلة لدى الكثيرين، وتعد من أنواع الكيك الخفيفة، مقارنة بغيرها، لذلك يقدم لك موقع "هن" طريقة عمل كيك الملفي:

المقادير

2 ونصف كوب من الدقيق.

كوب من الحليب.

نصف كوب ممتلئ من الزيت.

نصف كوب من النشا.

4 بيضات.

خميرة حلويات.

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ظرف فانيليا.

رشة من الملح.

شيكولاتة بيضاء وسوداء للتزيين.

طريقة التحضير

نضع المواد الجافة مع بعضها في إناء ونخلطها جيدا، ثم نخلط المواد السائلة في إناء آخر.

نضع الخليط السائل في الخلاط، ونضيف إليه المواد الجافة بالتدريج حتى انتهاء الكمية.

نحضر قالب وندهنه بالزيت، ثم نصب الكيك فيه، وندخله الفرن على درجة حرارة 180.

بعد خروجها من الفرن، نضع فوقها الشيكولاتة البيضاء للتزيين، وخطوط من الشيكولاتة السوداء.

نتركها حتى تتماسك الشيكولاتة، ثم نقطعها، وتقدم مع قطع الفواكه.