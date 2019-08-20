انتقدت الحجاب وربطت ارتدائه بدخول الجنة.. ناشطة تثير أزمة في الكويت

أثارت الناشطة الكويتية كريمة كرم، جدلا واسعا، بعد انتقادها قضية الحجاب، وربطه بدخول الجنة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أن إدارة الجرائم الإلكترونية، ستتخذ الإجراءات بحق كريمة كرم، بعد تسجيل قضايا ضدها.
فيما انقسم ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين معارضين ومؤيدين لها.
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