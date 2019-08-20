دائما ما تبحث السيدات عن وجبات مكتملة العناصر، ويعتبر طبق الأزر الصيادية بالجمبري من الأطباق الغنية للغاية لاحتوائه على عدة عناصر غنية بالكثير من الفيتامينات. وتقدم "هُن" طريقة عمل زر الصيادية بالجمبري، نقلا عن الشيف نجلاء الشيرشابي: مقادير أرز الصيادية بالجمبري: - أرز. - جمبري وسط مقشر. - بصل مفروم. - زيت. - كمون ناعم. Advertisements - ملح. طريقة تحضير أرز الصيادية بالجمبري - شوحي البصل المفروم في الزيت على النار حتى يصبح لونه ذهبي داكن. - تبِّلي الجمبري بالملح والكمون الناعم. - أضيفي الجمبري الملح والكمون ثم الأرز وقلبي ثم أضيفي الماء. - اتركي الخليط حتى تمام النضج ثم قدميه وزينيه بالبقدونس المفروم.

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