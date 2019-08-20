زينة تنشر صورة جديدة لها من أمام شاطئ: "كيف انتصرت؟"

نشرت الفنانة زينة، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، من أمام أحد الشواطئ أثناء قضائها عطلة الصيف.

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وظهرت زينة، مرتدية تيشرت "أبيض" اللون، وشورت قصير، وعلقت على الصورة: "كيف انتصرت ؟؟؟ تركت كل شئ ملقى على الأرض، وقمت أنا".

يذكر أن شرطة السياحة تلقت بلاغًا بوقوع مشاجرة بين أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة، وتبادلا فيها الاتهامات بالضرب والسباب والتشابك بالأيدي، لتبدأ النيابة العامة في التحقيقات وتستمع لأقوال عز في الاتهامات الواردة بالبلاغ، والذي أكد أن شقيقة الفنانة زينة قامت بالاعتداء عليه بالسب والقذف، كما اتهمها بالبلاغ الكاذب، فأمرت النيابة باستدعاء الأخيرة إلا أنها لم تحضر بالجلسة المحددة لها.

وشملت تفاصيل المحضر رقم 1952 لسنة 2019 جنح العلمين، اتهام الفنان أحمد عز لشقيقة الفنانة زينة بالاعتداء عليه في أحد الأماكن العامة بقرية مراسي، وأنها توجهت إليه وقامت بسبه ومحاولة الاشتباك معه بالأيدي، ما دفع الحضور للتدخل وفض الاشتباك ليتحرر المحضر ويشمل تبادل الاتهامات بين الطرفين أمام الشرطة والنيابة العامة.