الامارات | أفراح النيادي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح النيادي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل حميد راشد المر النيادي بمناسبة زفاف نجله ناصر إلى كريمة سلطان سالم مصبح النيادي. حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة الظاهر للأفراح بمدينة العين، عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين، ولفيف من المهنئين والأهل. وتضمن الحفل مشاركة فرق الفنون الشعبية بعروض وأهازيج منوعة ابتهاجاً بالمناسبة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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