الامارات | عفاف تنتصر على سرطان الثدي.. وتردّ الجميل بصحبة «واهبات الأمل»

شكرا لقرائتكم خبر عن عفاف تنتصر على سرطان الثدي.. وتردّ الجميل بصحبة «واهبات الأمل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من صاحبة حالة نفسية سيئة، وفاقدة للأمل، إلى غارسة لبذوره في نفوس غيرها، وداعمة لسواها من المصابات بمرض سرطان الثدي، تحوّلت عفاف التي انتصرت على ذلك المرض، بعد رحلة علاج، وأصبحت عضوة في جمعية أصدقاء مرضى السرطان، لترد الجميل إلى اللواتي يعانين من أعراض ذلك المرض.

وأوضحت عفاف التي تبلغ من العمر ٤٠ عاماً، أن حكايتها بدأت حينما ظهرت علامات مثيرة للقلق على جسدها، وهي لم تشتكِ يوماً من أي شيء، ولم تكن تولي قضية إجراء فحوص دورية لنفسها أهمية.

وأكدت أن العلامات التي ظهرت لديها، والأعراض المصاحبة لها أثرت على صحتها، إذ كانت تشعر بالتعب والإرهاق دون أن تدرك أنها أعراض لمرض السرطان، غير أن ازدياد حالتها سوءاً دفعها للذهاب إلى مستشفى راشد بدبي الذي أجرى لها فحوصاً عام 2016 تبين من خلالها إصابتها بمرض سرطان الثدي في المرحلة الثالثة.

وأضافت أن اكتشافها الإصابة تزامن مع ظروف أخرى، ما ضاعف من المعاناة إلى درجة فقدت فيها الأمل ودخلت في حالة من الكآبة، وانطوت على نفسها، ما أدى إلى زيادة آلامها وتراجع حالتها الصحية نتيجة الحالة المعنوية السيئة.

تبديد الخوف

وتابعت عفاف: «على الرغم من الحالة النفسية التي عشتها خلال هذه الفترة، والكآبة التي أحاطت بي، إلا أن كل ذلك تغيّر عندما طرقت أبواب جمعية أصدقاء مرضى السرطان»، مشيرة إلى أنها تلك الزيارة أعادت لها الأمل، إذ احتضنتها عضوات الجمعية حتى أوصلتها لقناعة بأن مرض السرطان عارض كغيره من الأمراض التي تحتاج إلى علاج ومتابعة. وقالت إن «دور الجمعية في تبديد الخوف وإعادة الأمل للمصابات عامل أساسي في الشفاء».

Advertisements

ويشكل الدعم المعنوي للمرضى عاملاً محورياً في رحلة العلاج، وهذا ما تؤكده دراسات تشير إلى أن اكتشاف هذا المرض عادة ما يصاحبه صدمة نفسية تدخل المريض في حالة من الاكتئاب والانطواء على الذات تضر بمراحل العلاج وتؤخر عملية الشفاء.

وعن رحلة العلاج، قالت عفاف بعد صدمة البدايات «وجدت نفسي في مناخ أسري دافئ، وبيئة إيجابية، فبدأت أستعيد توازني، وبدأت حياة جديدة شعارها الأمل والمثابرة، فانطلقت في رحلة العلاج وأنا أستمد قوتي من عضوات الجمعية، ومتطوعاتها (واهبات الأمل) اللواتي بذلن كل ما لديهن من جهد أوجد لدي عزيمة على مواجهة المرض، والمضي في مسيرة العلاج التي استمرت ثلاثة أشهر من العلاج الكيماوي المؤلم، والمراجعات المستمرة».

ولفتت إلى أنها خلال رحلة العلاج وصلت إلى قناعة مطلقة بأن 90% من نجاح العلاج توفرها الجمعية عبر الدعم والمساندة النفسية، إلى جانب الأجواء الإيجابية التي تمكنت من نشرها وتعزيزها بين المرضى.

دعوة

عفاف التي أصبحت اليوم واحدة من أسرة الجمعية، تشير إلى أن الفضل في تحسّن حالتها الصحية ورفع مستوى الوعي لديها، بعد الدعم المادي والمعنوي يعود إلى أفراد الجمعية، وتؤكد أنها باتت تعرف الكثير عن مسببات وأعراض المرض، وتعي ضرورة إجراء الفحوص المبكرة، واعتماد سلوكيات حياتية صحية سواء من ناحية الأغذية أو ممارسة الرياضة، والابتعاد عن الممارسات السلبية بشتى أشكالها.

ودعت عفاف الفتيات والسيدات إلى المبادرة لإجراء الفحوص الدورية، نظراً لدورها في اكتشاف سرطان الثدي في مرحلة مبكرة، ما يسهل عملية العلاج والشفاء بسرعة، كما تؤكد ضرورة الحرص على السلوكيات الصحية والغذائية السليمة التي تسهم في الحد من الإصابة بالمرض.

• 2016 العام الذي اكتشفت فيه عفاف إصابتها بالمرض.