شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الطنيجي والقحطاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام عبدالرحمن علي عبيد الطنيجي حفل استقبال بمناسبة زفاف نجله علي إلى كريمة صقر أحمد القحطاني. حضر الحفل، الذي أقيم في نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي، وزير التربية والتعليم حسين إبراهيم الحمادي، إلى جانب عدد من أعيان قبيلتي الطنيجي والقحطاني، وضباط القوات المسلحة والشرطة، ورجال الأعمال. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أفراح الطنيجي والقحطاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.