الامارات | «ذا روك» في القفص الذهبي ثانية

شكرا لقرائتكم خبر عن «ذا روك» في القفص الذهبي ثانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزوج الممثل والمنتج الأميركي دوين جونسون، الذي يعرف باسم «ذا روك» بصديقته لورين هاشيان. وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن «ذا روك» (47 عاماً) أعلن عن نبأ زواجه، عبر صفحته على موقع «إنستغرام» لمشاركة الصور. وبدأت العلاقة بين الاثنين عام 2007، عندما التقيا أثناء تصوير فيلم «ذا جيم بلان». يشار إلى أن المصارع المعتزل «ذا روك» لديه ابنة تدعى سيموني (18 عاماً)، من زوجته الأولى المنتجة داني جارسيا. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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