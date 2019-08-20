الامارات | 9 أمراض شائعة لدى الأطفال.. ويمكن أن تصيب البالغين

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شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أمراض شائعة لدى الأطفال.. ويمكن أن تصيب البالغين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بسبب عدم اكتمال نمو جهاز المناعة لديهم؛ يعد الأطفال أكثر عُرضة للإصابة بالأمراض، إذ لا تجد الفيروسات والبكتيريا صعوبة في مهاجمة أجسامهم الصغيرة، لذا ينبغي على الآباء والأمهات الانتباه إلى أي تغيّرات تطرأ على صغارهم، والتعامل معها بشكل فوري، إذ إن الاكتشاف المبكر يعني فرص شفاء أكبر.
للإطلاع على أكثر الأمراض شيوعاً لدى الأطفال، والتي يمكن أن تصيب البالغين أيضاً، يرجى الضغط على هذا الرابط.
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