متذوقات طعام هتلر ضحَّين بحياتهن مع كل وجبة.. الناجية الوحيدة تكشف عن التفاصيل

15 حسناء من ألمانيا أو ما يطلق عليهن "فتيات هتلر"، كن يتذوقن يوميا، ولبضع سنوات، كل الطعام المُعَدّ للزعيم أدولف هتلر، ليتجرعن هن السم قبل وصول الوجبة إليه، وكان هذا الدور يعد بمثابة "شرف" لمن يناط بهن القيام به، وأسلوبا لخدمة هتلر.

كانت كل حسناء من هؤلاء على علم بأن كل وجبة تتناولها قد تكون الأخيرة، وأن هذا الإفطار أو الغداء أو العشاء ربما يكون مسموما.

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الزعيم النازي كان يستعين بشابات من أنقى السلالات الألمانية لاختبار عينة من كل وجبة طعام تعد له، تحسبا لأن يكون هناك من يحاول قتله بالسم، سواء من الأعداء أو حتى من المقربين منه.

لم يعرف العالم بالقصة المذهلة الخاصة بفريق المتذوقات، سوى في العام 2013، عندما كشفت عن ذلك "مارجوت فولك" الناجية الوحيدة من متذوقات هتلر، في مقابلة أجرتها مع مجلة "دير شبيحل" الألمانية، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".