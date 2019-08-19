مساواة ودعم.. كيف تغيرت نظرة محمد صلاح للمرأة في الشرق الأوسط؟

"تحولت من الشخص الذي أتحدث عنه.. الشخص الذي تخاف منه العائلة أو الزوجة أو الابنة.. إلى الشخص الذي يتحدث الآن".. إجابة بسيطة وموجزة لخَّص بها اللاعب العالمي محمد صلاح، تغير نظرته تجاه المرأة في الشرق الأوسط، ليصبح الشخص المدافع عن حقوقها، ومناديًا بالاستماع إلى شكواها، والحديث معها.

ففي الحوار الذي أجراه اللاعب العالمي محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، مع شبكة الـCNN، أكد بأن نظرته للمرأة في الشرق الأوسط تغيرت كثيرًا، فلم يعد الشخص الذي تخاف منه عائلته أو أسرته، فالخوف ليس صحيًا، ويجب إصلاح ذلك، فالمرأة لها الحق في الحديث عن أي شيء هي لا تحبه، بحسب حديثه.

اختياره ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة في العالم

مواقف كثيرة أثبت بها "صلاح" تغيير مواقفه تجاه المرأة، ليصبح ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة حول العالم، بحسب تصنيف صحيفة "Time" الأمريكية، حيث تحدث في تصريحات لها عن أهمية المساواة بين الرجال والنساء: "أعتقد أننا بحاجة إلى تغيير طريقة تعاملنا مع النساء في ثقافتنا، فهذا ليس أمرا اختياريا".

وأكد أن طريقة التعامل مع النساء في الشرق الأوسط والثقافة العربية جعلته يغير رؤيته للنوع الاجتماعي: "أدعم المرأة حاليًا أكثر مما فعلت بالماضي، لأنني أشعر أنها تستحق أكثر مما تُعطى في الفترة الحالية".

صلاح.. المحب لزوجته وطفلته

مواقف تغيير "صلاح" نظرته تجاه المرأة، كثيرًا ما أثبتها في حبه لزوجته ماجي صادق، التي ظهرت معه في مناسبات مختلفة، لعل أبرزها عند تحقيقه فوز كبير لناديه "ليفربول" الإنجليزي، لتكن "ماجي" واقفة إلى جواره برفقة ابنتهما الصغيرة "مكة".

Advertisements

ووسط الأجواء الاحتفالية بتتويج فريق "ليفربول" الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا 2019، لم يتغافل "صلاح" عن زوجته وطفلته التي احتضنها على أرض ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد، فرحًا بالفوز.

في أزمة عمرو وردة.. صلاح يدعم النساء

في أعقاب أزمة اللاعب عمرو وردة، التي لحقت به في أثناء بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، اتهم البعض اللاعب العالمي محمد صلاح بـ"النفاق" بسبب مساندته لزميله في المنتخب، ليخرج وقتها بتدوينة أكد فيها احترامه للنساء، حيث كتب عبر "تويتر": "لا بد أن تعامل النساء بأقصى درجات الاحترام، وإذا قالت لا، يعني لا".

صلاح في حملة لأني رجل المناهضة للعنف ضد المرأة

في العام 2017، كان "صلاح" داعمًا قويا للحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، التي تطلقها الأمم المتحدة، 25 نوفمبر من كل عام، فاشترك في مبادرة "لأني رجل" التي أطلقها المجلس القومي للمرأة، ضمن فعاليات حملة الأمم المتحدة.

ونشر صلاح، عبر حسابه على فيس بوك، فيديو حملة "لأني راجل"، معلقا: "لأني راجل فاهم إن الراجل والست ليهم نفس الحقوق والواجبات قررت أدعم حملة لأني رجل التابعة للمجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة".