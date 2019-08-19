منها الشاي والليمون.. مواد تنظيف منزلية لقطع الأثاث الخشبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبد الهادي

قطع الأثاث الخشبية.. من بين الأشياء التي تجد المرأة صعوبة أثناء تنظيفها، خصوصًا أنها تتعرض للتشقق والجروح سريعا، كما أن المنظفات المخصصة لهذا النوع من الأثاث مرتفعة الأسعار، وهو ما يتطلب اتباع خطوات معينة أثناء عملية التنظيف، واختيار مواد تصلح لذلك دون تأثيرها بصورة سلبية على خامة الأثاث.

يقدم لكم "الخليج 365" خلال السطور التالية بعض مواد التنظيف الطبيعية التي تؤمن الحفاظ على خامة قطع الأثاث الخشبية، ولتفادي الإنفاق على المنظفات غالية الثمن، وفقا لتصريحات نورا السيد خبيرة الاقتصاد المنزلي.

- محلول الليمون والخل

نأتي بزجاجة "بخاخ" فارغة ونصف كوب من عصير الليمون، يضاف إليها معلقتين من زيت الزيتون، وغيرهما من الخل الأبيض، فضلا عن ملعقة من الزيت العطري، توضع المكونات في الزجاجة الفارغة ويتم "الرج" جيدا لمزج الخليط، ثم نثر السائل على قطع الأثاث الخشبية، وتركها لثوان، ثم تجفيفها بقطعة من القماش أو القطن.

- الشاي

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يمكنك القيام بتحضير مشروب الشاي، ثم تركه ليبرد على أن يتم وضعه داخل زجاجة "بخاخ"، بهذه الطريقة يكون صالحًا لتنظيف قطع الأثاث الخشبية، حيث إنه يضفي اللمعان على القطع الخشبية المنزلية لأنها يتضمن "أوكسيد الكربون"، لذلك يفضل الاعتماد على محلول الشاي لتنظيف قطع الأثاث الخشبية.

- أحد أنواع الزيوت العطرية

يمكن الاعتماد على هذه الزيوت للتخلص من الأتربة العالقة بقطع الأثاث الخشبية، خاصة التي تحتوي على حفر وجروح توارى بها الغبار، ويكون باستخدام قطعة من القماش أو القطن، تبلل ببعض نقاط الزيت ثم تمرر على الخشب.

- محلول الشمع

من المنظفات التي يمكن شرائها بسهولة، وهو عبارة عن مادة شمعية يمكن استخدامها بهيئتها أو ذوبانها وإضافة بعض قطرات الليمون إليها واستخدامها سائلا، من خلال قطعة قماش تمرر على المحلول الشمعي ثم تنظف بها قطع الأثاث الخشبية.