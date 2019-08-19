دون الحاجة للأدوية.. 9 طرق منزلية لعلاج آلام الأسنان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هدى عبد الناصر: يعاني بعض الأشخاص من حساسية الأسنان، التي يصاحبها الشعور بآلامٍ شديدة، دون إدراك أن هناك بعض الطرق المنزلية التي تساهم في علاج هذه الحالة المرضية، دون الحاجة للذهاب إلى الطبيب المختص. لقراءة المزيد عن: دون الحاجة للأدوية.. 9 طرق منزلية لعلاج آلام الأسنان.. اضغط هنـــــــــــا.

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