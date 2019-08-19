بالصور.. "عيد ميلاد" الحيوان الأكبر سنا في العالم: عايش 6 ملوك و21 رئيسا أمريكيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

احتفلت سيدة تدعى شيلا فلوريس من جيلدفورد بلندن، بعيد ميلاد السلحفاة تومي الـ121 لتكون بذلك الحيوان الأكبر سنًّا في العالم، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وُلدت السلحفاة عام 1898، وعاشت مع عائلة شيلا منذ عام 1909 أي منذ 62 عامًا، عندما اشترتها جدتها مارجريت كلونان مقابل جنيه إسترليني واحد، و كانت تبلغ السلحفاة من العمر حينها 11 عامًا، لذا شهِدت السلحفاة على الحرب العالميّة الأولى والثانية وعايشت عهد 6 ملوك و21 رئيسا أمريكيّا.

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وأكدت مالكة السلحفاة أنّ السرّ وراء عمرها الطويل هو اتّباعها لنظام غذائي صحيّ من الخضروات، كما أنها تحرص على تولى النوم لمدة ستة أشهر في السنة. والأهم هو كميّة الحب والاهتمام الذين كانت تتلقاهما من أصحابها على مدار السنين الـ121، مشيرة إلى أن لم يذهب بها إلى الطبيب البيطري أبدًا، وأن تربية السلحفاة لا تكلّف الكثير من الأموال.

وكشفت مالكة السلحفاة أنها شعرت مسبقًا بالصدمة حيال اكتشافها أن السلحفاة أنثى حين راحت السلحفاة تضع البيض، وليست ذكر كما ظنت لذا كانت تلقبها بتومي لكن الآوان قد فات على تغير أسمها.

يتوقّع أصحاب السلحفاة "تومي" اليوم أنْ تعيش حتّى عمر الـ170 أيّ خمسين سنة إضافيّة.