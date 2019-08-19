"أسيب خطيبي ولا لأ؟".. "الإفتاء" توضح القسمة والنصيب في الزواج

ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، تقول فيه السائلة: "أنا عندي 28 سنة، وتعبت جدا في فترة الخطوبة مع إني مكنتش مقتنعة بيه، هل الزواج قسمة ونصيب؟".

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على السؤال، عبر فيديو، على صفحة الدار على فيس بوك: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير".

وأكد أمين الفتوى، أن الزواج سُنَّة من سنن الله- سبحانه وتعالى-، وعلى الفتاة الاستخارة واستشارة ذوي الخبرة من الأهل والأصدقاء الموثوق فيهم، قبل اتخاذ قرار الرفض.