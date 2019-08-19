ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، تقول فيه السائلة: "أنا عندي 28 سنة، وتعبت جدا في فترة الخطوبة مع إني مكنتش مقتنعة بيه، هل الزواج قسمة ونصيب؟".
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على السؤال، عبر فيديو، على صفحة الدار على فيس بوك: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير".
وأكد أمين الفتوى، أن الزواج سُنَّة من سنن الله- سبحانه وتعالى-، وعلى الفتاة الاستخارة واستشارة ذوي الخبرة من الأهل والأصدقاء الموثوق فيهم، قبل اتخاذ قرار الرفض.
كانت هذه تفاصيل خبر "أسيب خطيبي ولا لأ؟".. "الإفتاء" توضح القسمة والنصيب في الزواج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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