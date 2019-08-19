بالفيديو.. القذف بالحجارة.. سعودي يعتدي على فتاة في الشارع

"#معتدي_على_فتاة_بمكة" هاشتاج تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، والذي وثق اعتداء رجل على فتاة بالحجارة، إثر مشادة كلامية بينهما.
وظهر الرجل في الفيديو المتداول وهو يحمل بيده حجر، وبعدما اشتد الجدال بينه وبين الفتاة، قذفها به بكل قوة.
ولم يتضح من خلال مقطع الفيديو، العلاقة بين الرجل والفتاة، أو تفاصيل الواقعة، نظرًا لكتمان صوت الفيديو.
وعقب انتشار مقطع الفيديو، طالب رواد مواقع التوصل الاجتماعي، بالقبض على الرجل، منتقدين سلوكه مع المرأة، بحسب ما ذكرته صحيفة "سبق" السعودية.
وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه تم توقيف الرجل الذي ظهر في الفيديو، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبد الوهاب الغامدي، أنه من خلال التحريات، تم تحديد هوية المتهم الذي ظهر بمقطع الفيديو والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر.
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