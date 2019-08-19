للمرأة العاملة: احذري تخزين هذه الأطعمة في الفريزر.. وإليكِ البدائل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبد الهادي

كثيرًا ما تواجه المرأة العاملة مشكلة كبيرة في إعداد وتجهيز الأطعمة بمجرد عودتها للمنزل، حيث لا تستطيع الانتهاء من إعداد بعض الأصناف بسرعة لضيق الوقت، وهو ما يشعرها بالعجز والتقصير في أداء واجباتها نحو أسرتها، ما يتطلب هذا الوضع البحث عن طبيعة الأطعمة التي يمكن للمرأة تخزينها في الثلاجة لمدة قد تصل لأسبوع.

يستعرض لكم "الخليج 365" في السطور التالية بعض الأطعمة التي تصلح للتخزين في الثلاجة لمدة أسبوع، دون أن يصيبها تغير في الطعم، والأشياء الأخرى التي يمكن إعدادها وتخزينها لتيسير عملية تجهيز الوجبات بعد العودة من العمل، وفقا لتصريحات الشيف ناهد أمين.

1- الأطعمة التي لا تصلح للتخزين

- الطواجن

مثل البطاطس باللحمة، من الصعب تجهيزها ووضعها بالثلاجة لمدة أسبوع، لكون طعمها يتغير وتبدو كأنها غير طازجة، حيث تتحول الخضروات الصلبة مثل البطاطس والكوسة، إلى ألياف فقط تفقد ما بها من سوائل أو عناصر خلال عملية التخزين، حتى وإن كانت غير مطهية، لذلك يفضل ألا يتم تخزينها أكثر من 3 أيام فقط، للحفاظ بقدر الإمكان على طعمها وعناصر الغذائية.

- النشويات

لا يمكن تخزينها بالثلاجة، حيث إنه من الصعب وضعها نيئة للحفاظ على طعمها، كما لا يمكن تسويتها ثم تخزينها بالثلاجة، لأن حجمها يتعرض للزيادة، مثل المكرونة التي يزيد حجم حباتها مع التخزين، ولكن في المقابل يظل طعمها وكأنها طازجة، لذلك يفضل تخزينها بنصف تسوية حتى تحافظ على حجم حباتها وكذلك عناصرها الغذائية.

- الخضروات الورقية

لاحتوائها على نسبة عالية من الماء تفقد قيمتها عند التخزين في الفريزر، حيث لا يبقى بها إلا السوائل فقط، وبمجرد أن تتعرض لدرجة الحرارة العادية، تلاحظ المرأة تحولها إلى ماء وألياف فقط.

- الحلويات

من السيئ جدا تخزين الحلويات في الثلاجة أو الفريزر، حيث تتعرض بكل أنواعها إلى التيبس، كما تفقد طعمها الطازج.

- الأطعمة المقلية.

Advertisements

تفقد تلك الأطعمة طعمها الطازج بمجرد تخزينها في الفريزر، حيث تتشبع بالزيت أو السمنة وتصبح خطرا على الصحة، كما أن شكلها يتغير.

- البصل

لا يفضل تخزين البصل في الفريزر لأنه يصاب بتغير في الطعم، ولكن إذا كان لا بد يحبب أن يتم تحميره في الزيت أو السمنة، مع إضافة الطماطم إليه، وبعد "التسبيك" تقوم المرأة بوضعه في أكياس بلاستيكية ثم بالفريزر، لتيسير إعداد الأطعمة بعد عودتها من العمل إلى المنزل.

2- الأطعمة التي تصلح للتخزين

- الصلصة

يفضل عمل كمية كبيرة منها تكفي لمدة أسبوع، تقوم المرأة بإعدادها وتخزينها في الفريزر، حيث يساعدها ذلك على سرعة إعداد الأطعمة بعد العودة من العمل للمنزل، فيمكن استخدامها في إعداد البيتزا أو الخضروات.

- الفاصوليا والبسلة

يمكن تخزينها، فهي من نوعية الأطعمة التي لا يتغير طعمها إذا تم تخزينها لفترة طويلة في الفريزر، ولكن يفضل سلق الفاصوليا البيضاء وتصفيتها من الماء، ووضعها في أكياس بلاستيكية، وكذلك الأمر بالنسبة للبسلة، ويراعى عند التخزين التخلص من الماء الباق بعد عملية السلق، وأن يتم التخلص من فراغات الأكياس البلاستيك، حتى تظل الخضروات جافة بعيدا عن الماء.

- الثوم

من المفضل ألا يتم تخزين الثوم في صورة حبات، بل يحبب تقطيعه أولا أو فرمه ثم تخزينه، لكونه يمتص الماء هو الآخر إذا تم تخزينه كحبات منفصلة، لذلك يفضل فرمه ووضعه في أكياس بلاستيكية، مع مراعاة إغلاقها جيدا منعا لدخول الماء إليه، بهذه الطريقة يكون من اليسير استخدامه فور عودة المرأة من العمل لإعداد الأطعمة.

- اللحوم

تصلح للتخزين حتى وإن كانت مطهوة، ولكن يفضل أن تكون نصف تسوية حتى لا تفقد قيمتها الغذائية، أو تتحول إلى ألياف فقط، ومن ثم تفقد طعمها، وذلك للتيسير على المرأة، وإذا كان لديها وقت كاف وترغب في تخزينها غير مطهوة لا مشكلة في ذلك أيضا.