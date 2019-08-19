محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: عادة ما يعتقد البعض أن الإنفلونزا مرتبطة بانخفاض درجة الحرارة والطقس السيء المصاحب لموسم الشتاء، في حين يمكن أن يصاب البعض بالفيروس نفسه في موسم الصيف. لقراءة المزيد عن: لهذه الأسباب تصاب بإنفلونزا الصيف.. متى تستدعي القلق؟.. اضغط هنـــــــــــا.

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