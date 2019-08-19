بالصور.. ألقِ نظرة على أحدث صيحات الحقائب التي يعتمدها النجمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

لعاشقات مواكبة أحدث صيحات الموضة والأزياء، ألقي نظرة على الحقيبة الدائرية الكبيرة والمسطّحة المصنوعة من الخوص، التي تربعت بقوة من جديد على عرش موضة صيف 2019.

تألقت عارضات أزياء الماركات العالمية وظهرن بها خلال أسابيع الموضة بنيويورك ولندن وميلانو وباريس، بتصاميم جديدة ومختلفة من تلك الحقائب التي شكلت مثار اهتمام متابعي الموضة حول العالم.

فتنسيق تلك الحقيبة مع إطلالتك الصيفية يمنحك مظهرا مفعما بالأنوثة من ناحية، وإطلالة مريحة ومبهجة من ناحية أخرى.

Advertisements

ولم يكن الخوص والجلد الخامة الأساسية التي صُنعت منها تلك الحقائب، بل استعمل المصممون أيضًا خامات أخرى منها التويد لدى Oscar de la Renta، والمخمل لدى Gucci، والنسيج المحبوك لدى Dior.

يمكن أن تنسقيها مع إطلالتك في كل أوقات النهار والليل، فهي تتمتع بأحجام عديدة المتوسطة منها والصغيرة التي تؤمن سهولة حملها خلال أوقات العمل وفي المناسبات المسائية على السواء، وتناسب أيضًا أجواء الشاطئ والبحر، متوفرة في الأسواق وتبدأ أسعارها من 450 جنيهًا.

يستعرض لكم الخليج 365 خلال الألبوم المرفق بالموضوع مجموعة متنوعة من "حقائب الخوص الدائرية" لتستوحي منها إطلالتك العصرية بلمسات أنثوية.