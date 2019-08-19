زبدة الشيا لعلاج الشعر التالف والمتكسر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 أغسطس 2019 07:38 مساءً - تتمتع زبدة الشيا بسلسلة طويلة من الفوائد والفيتامينات المغذية للشعر والبشرة على حد سواء. لذلك، سرعان ما أحدث اكتشافها ثورة في عالم العناية بالشعر وباتت تستخدم لمعالجة مشكلات مختلفة، سواء لمعالجة فروة الرأس أو الشعر التالف او المقصّف.

كذلك ينصح باستخدام ماسك زبدة الشيا بانتظام، خصوصا بالنسبة الى السيدات اللواتي يستخدمن مجفف الشعر او ادوات تمليس الشعر باستمرار.

لذلك، نعرض لكِ في ما يأتي وصفات سهلة وبسيطة لعلاج الشعر باستخدام زبدة الشيا:



قناع زبدة الشيا للشعر الجاف والمتكسر:



يكفي أخذ ملعقتين من زبدة الشيا وتركها خارج الثلاجة لكي تصبح بحرارة الغرفة. يمكن أيضا تذويبها قليلا بالمايكروويف. طبّقي زبدةالشيا على شعرك من الاطراف وحتى الجذور. اتركي الماسك على شعرك بين نصف ساعة وساعة. غلّفي شعرك بمنشفة وضعي المجفف قليلا لكي تساعدي شعرك في امتصاص المغذيات.

كرّري العملية مرتين في الاسبوع، لتحلي على شعر مغذّى ولامع.

قناع زبدة الشيا للشعر الجاف والمتكسّر



قناع زبدة الشيا مع زيت اللافندر لشعر لامع:



امزجي ملعقة كبيرة من زبدة الشيا مع ملعقة كبيرة من زيت الخزامى او اللافندر وملعقة كبيرة من الجليسرين السائل. اتركي الخليط على شعركِ مدة لا تقل عن نصف ساعة ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو المناسب لطبيعة شعرك.

كرري العملية مرة في الاسبوع.

قناع زبدة الشيا مع زيت اللافندر لشعر لامع



زبدة الشيا مع زيت الزيتون:



مزجي ملعقة كبيرة من زبدة الشا المذوّبة مع معقتين كبيرتين من زيت الزيتون. طبّقي المزيج على شعركِ واتركيه منقوعا مدة نصف ساعة. ثم اغسليه بالماء الفاترواستمتعي بشعر مغذّى، لامع وبملمس حريري رائع.

زبدة الشيا مع زيت الزيتون

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