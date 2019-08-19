أفضل أنواع سيروم تطويل الرموش

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 أغسطس 2019 07:38 مساءً - الرموش الطويلة والكثيفة، حلم كل سيدة. صحيح ان السوق يعج بانواع متعدّدة من الماسكرا، منها ما يعمل على تطويل الرموش ومنها ما يسعى لتكثيفها. كما أتت الرموش الصناعية لتعزّز النظرة وتجعلها أقوى وأكثر جاذبية.
إنما من بين الحلول الحديثة التي تجتاح عالم الجمال حاليا، هو استخدام سيروم تطويل الرموش الذي يحقّق نتائج رائعة لدى فئة واسعة من السيدات.
يكفي عموما تطبيق هذا السيروم مرة الى مرتين يوميا للحصول على رموش طويلة وكثيفة، ما يغنيك عن استخدام الرموش الصناعية.
RevitaLash Advanced Eyelash Conditioner
يعتبر من أهم سيروم تطويل الرموش. منذ الاسبوع الاول ستلمسين نتائج مذهلة. يحتوي على تركيبة تضم البيبتيدات والنباتات وبيو ببتيد. يستمرّ نحو 3 أشهر.
Hydropeptide Lash Fuller Longer Lusher
يحتوي هذا السيروم الخاص بتطويل الرموش على البيوتين والبيبتيد وحامض الهيالورونيك. يعمل على تعزيز الرموش. خال من العطور.
neuLash Lash Enhancing Serum
يجتمع في هذا السيروم البيوتين مع البيبتيد وحامض الهيالورونيك والبانتينول (بروفيتامين ب5). كما يحتوي على بذور اليقطين لجعل الرموش أسمك وأكثف.
Rapid Lash Eyelash and Eyebrow Enhancing Serum
سيروم خاص بالحواجب والرموش، يحتوي على تركيبة تضم البيوتين وحامض الهيالورونيك التي تعمل على تكثيف الرموش وجعلها أكثر لماعية وتألقا.
LASHFOOD Phyto-Medic Eyelash Enhancer
يحتوي على ماء الخزامى أي اللافندر، والصويا وبروتيين الارز وجذور زهرة الفاونيا، وتركيبة خاصة بهذه العلامة التجارية. يعتبر السيروم الامثل للتطويل الرموش بالنسبة الى صاحبات البشرة الحساسة.
Vichy LiftActiv Serum 10 Eyes and Lashes
تركيبة مميزة من علامة فيشي تلائم البشرة الحساسة. يعمل هذا السيروم على تطويل الرموش ومحاربة علامات التعب حول العينين.
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