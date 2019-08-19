الفاكهة تطبع آخر صيحات مناكير الاظافر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 أغسطس 2019 07:38 مساءً - ليست الألوان الصارخة أو اللماعة هي وحدها ما يمكن ان يطبع مناكير الاظافر لصيف 2019. فهذا الصيف، وخلال متابعتنا أبرز صفحات الانستقرام التي تعنى بمناكير الأظافر لفتتنا صيحة "مناكير الفاكهة". وهي صيحة زيّنت أظافر عارضة الازياء العالمية جيجي حديد والمغنية سيلينا غوميز.

في هذا التقرير جمعنا عددا من اجمل مناكير الاظافر لصيف 2019 المزيّنة بالفاكهة الطازجة والملوّنة التي تعكس أجواء الصيف بامتياز!

مناكير النيون مع الفاكهة: يكفي ان تختاري الدرجة اللونية التي تناسب لون بشرتك وذوقك. ثمّ زيّني ظفرا واحدا في كل يد بالفاكهة. اختاري الاشكال الاحب اليك ووزّعيها على خلفية بيضاء ناصعة لكي تحصلي على التناقض البصري المطلوب، تماما كما في الصورة. هذا لنموذج زيّن أظافر النجمة سيلينا غوميز.

صيحة مناكير الفاكهة



ستيكرز الفاكهة: إذا كان رسم الفاكهة ليس من هواياتك، يمكن ان تطبقي لون مناكير أحادي اللون ثم زيّنيه بستيكرز بأشكال الفاكهة بعدها ضعي طبقة من الـ"Top Coat".

الفاكهة واحدها: إذا كنت من محبّات المناكير المينيماليست، يمكن ان تطبّقي رسوم الفاكهة على أعلى الظفر فقط، مع ترك الظفر شفافا اي من دون اي طلاء أظافر ملون.

صيحة مناكير الفاكهة



الفاكهة المثلّجة: يمكن إضافة مسة مرحة الى اظافرك عبر وضع طبق من المناكير الغليتر فوق حبات الفاكهة لاضفاء احساس بالجليد وسط درجات الحرارة المرتفعة.

مناكير الفاكهة مع خلفية نابضة: في هذا النموذج، تمّ تزيين أعلى الظفر بنصف حبة فاكهة على هيئة قمر. فيما زّين باقي الظفر بالمناكير البرتقالي اللماع الذي يعكس اجواء الديسكو.

على أظافر شفافة يمكن رسم حبات من الفراولة الحمراء للحصول على مناكير صيفي بسيط ورائع في الوقت نفسه.

قطع الفاكهة: في هذا النموذج تبرز أظافر عارضة الازياء جيجي حديد التي زيّنت أطراف اظافرها بقطع من الفاكهة. بدا الامر وكأنها تحمل سلّة من الفاكهة.

صيحة مناكير الفاكهة

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