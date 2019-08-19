أجمل العطور لصاحبة البشرة السمراء

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 أغسطس 2019 07:38 مساءً - ما من شك في ان العطر هو مسألة شخصية جدا، إذ أنه يعبّر عن مزاج السيدة وشخصيتها وذوقها. فالعطر، يلتصق بمنطقة في الدماغ قريبة من المكان الذي تحفظ فيه الذكريات. لذلك ما ان يفوح عطر ما، حتى نعود معه بالذاكرة أعواما لا بل عقود، نسترجع فيها لحظات من الصعب ان تتكرر!
اللافت ايضا ان العطر يتبدّل من بشرة الى أخرى. في هذا التقرير، نسلّط الضوء على أبرز العطور التي تليق بصاحبة البشرة السمراء.
عطرElle من دار "إيف سان لوران": عطر منعش، لكنّه ليس كبقية العطور المنعشة الخفيفة، لأنه يستمر طويلا على البشرة. وبالتالي فإنه مصمّم للبشرة السمراء والحنطية، بمعنى آخر يليق هذا العطر بالسيدة العربية وتحديدا الخليجية. يحتوي على تركيبة تفوح من ثناياها نغمات الفراولة والياسمين والتوت البري.
عطر Roja Reckless: عطر شرقي – زهري تم إطلاقه في العام 2011، يتألف من مقدمة برائحة البرغاموت والحمضيات والألدهيدات والطرخون. أما قلبه فتفوح منه نغمات الياسمين والبنفسجي وإبرة الراعي والخوخ، في حين ترسو قاعدته على نجيل الهند والمسك وخشب الصندل وطحلب البلوط والقرنفل والقرفة وجذر السوسن.
Joy by Dior : هو عطر زهري- خشبي- مسك، يتألف من مقدمة برائحة البرغاموت واليوسفي. أما قلب العطر فيغتني برائحة الياسمين وأوراق القرفة الصينية والخوخ، في حين تتكوّن القاعدة من خشب الصندل وأخشاب الأرز والمسك الأبيض والباتشولي والجاوي.
عطر Michael Michael Kors: يتميز هذا العطر بأنه زهري-خشبي- مسك، غنيّ برائحة السوسن ومسك الروم مع قاعدة من المسك وأخشاب الكشمير.
Hermès Un Jardin Sur La Lagune: عطر شرقي –زهري، تم اطلاقه في بداية العام الجاري. وهويحتوي على تركيبة مميزة وتستمر طويلا على البشرة السمراء بفضل احتوائها على المغنوليا، الزنبق، الاخشاب.
عطر VERT D’ENCENS من Tom Ford : من العطور الفريدة التي قدّمها توم فورد في مجموعته Tom Ford Private Blend. وكغالبية عطوه التي تعبر عن حس عال من الذوق الرفيع، يحمل هذا العطر الذي يليق بصاحبة البشرة السمراء على وجه الخصوص، نغمات من البخور المدخن وراتينج الصنوبر وبلسم التنوب، ليستحضر الغابات الكثيفة والقمم الوعرة، بينما زهرة رقيب تعكس مزاج البحر من دون أن ننسى الخزامى والريحان مع نفحات سفلى من الليمون والبرغاموت، الهال والياسمين. كما يشتمل على نغمات من الجلود.
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