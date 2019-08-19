ماسك مجرب بفوائد مذهلة للشعر في الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 أغسطس 2019 07:38 مساءً - يتعرض الشعر بالصيف للكثير من المشاكل كالجفاف، والتقصف، بسبب حرارة الشمس العالية، والطقس الحار، لهذا هناك الكثير من الماسكات المرطبة التي ننصحكِ بتجربتها، سهلة وسريعة، على الأقل جربي إحدها مرة واحدة بالأسبوع للحصول على شعر صحي.



ماسك البيض وزيت الزيتون والموز



- 1 بيضة

- 3 ملاعق كبيرة صغيرة زيت زيتون

- حبة موز مهروسة



طريقة عمل الماسك



- يفضل أن تجربي هذا الماسك في المساء

- ابدئي بعمل مساج قبل النوم لفروة رأسِك، لمدة 5 دقائق مع زيت الزيتون (باستخدام ملعقة واحدة كبيرة فقط)، لتنشيط الدورة الدموية، ولأثر مضاعف للماسك.

- اخلطي المكونات مع بعضها البعض وضعي باقي كمية زيت الزيتون بالخليط.

- وزعي الماسك على الشعر واتركيه لمدة ساعتين.

-اشطفي شعركِ بالشامبو، وكرري هذه العملية مرة أسبوعيًّا، إذ إنّ البيض والموز يحتويان على البروتنيات المغذية لشعرِك، ويساعد زيت الزيتون على لمعانه، ويحميه من الجفاف والتقصف.

ماسك البيض وزيت الزيتون والموز



ماسك الألوفيرا والأفوكادو والزبادي



- 2 ملعقة كبيرة ألوفيرا طازج

- نصف حبة أفوكادو مهروسة

- ربع كوب زبادي



طريقة عمل الماسك



اخلطي المكونات مع بعضها، وضعيها على شعركِ لمدة ساعة، ويفضل وضع غطاء الشعر البلاستيكي، لنتيجة أفضل.

بعد مرور الوقت، اشطفي شعركِ بالماء الفاتر والشامبو، وكرري العملية مرة أسبوعيًّا للحصول على شعر ناعم وكثيف، إذ يساعدكِ الصبّار على منح الشعر العناصر المعدنية التي يحتاجها، كالكالسيوم ليبدو صحيًّا، بينما يحتوي الأفوكادو على الكولاجين الطبيعي، والزبادي تُعتبر بروتينًا مغذيًا للشعر ويحميه من التساقط.

ماسك الألوفيرا والأفوكادو والزبادي



ماسكات الزيوت الطبيعية



-- ملعقة كبيرة من زيت الخروع

- ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا

- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

- ملعقة كبيرة من زيت الصبّار



اخلطي المكونات مع بعضها، وضعيها في المايكرويف لمدة دقيقتين، ثم أخرجيها.

قبل النوم دلكي فروة رأسكِ بالزيوت بعد أن تكوني قد خلطتها مع بعضها، واتركيها طوال النوم.

اتركي الماسك على شعركِ لمدة 45 دقيقة.

في اليوم التالي اشطفي شعركِ بالماء والشامبو.

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