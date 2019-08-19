ياسمين صبري بإطلالات باللون الابيض لأزياء ما قبل خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 أغسطس 2019 07:38 مساءً - تمكن اللون الأبيض من تصدّر الألوان الرائجة هذا العام، حيث هيمن بشكل كبير على عروض الأزياء الجاهزة والكوتور في مختلف المواسم، كما أنه يسجل حضورًا لافتًا في المجموعات التحضيرية لأزياء ما قبل خريف 2019.

وقد اعتمدت النجمة المصرية الشابة ياسمين صبري للون الأبيض في الكثير من اطلالاتها، إن كانت اليومية أو حتى الرسمية على السجادة الحمراء.



ومن المعروف أنّ اللون الأبيض يتناسق كثيرًا مع البشرة السمراء التي تتمتع بها النجمة ياسمين صبري، كما أنّ قوامها الممشوق يساعدها بشكل كبير على اختيار اللون الأبيض دائمًا، والذي يعكس حيويتها مع لمسة أنثوية مميزة.

وفي الوقت الذي أصبحت فيه ياسمين صبري اليوم واحدة من أهم النجمات العربيات، ومن أكثرهنّ أناقة أيضًا، حيث إنها ومنذ دخولها عالم الأضواء لفتت الأنظار إليها، بسبب ملامحها السمراء الجذابة، وبسبب اطلالاتها المفعمة بالأنوثة، والتي تعمل جاهدة لاختيارها بعناية بحسب المناسبة، جمعنا لكِ اليوم بعض اطلالاتها باللون الأبيض، كي تستوحي منها ما يتناسبكِ إن كان في اطلالاتكِ اليومية، أو حتى مناسباتكِ المهمة.



اطلالات يومية باللون الأبيض من ياسمين صبري

ياسمين صبري بإطلالة عملية باللون الأبيض



يبدو أنّ الكنزة باللون الأبيض من القطع الأساسية في خزانة النجمة ياسمين صبري، حيث إنها تنشر الكثير من الصور لها على انستقرام بكنزة باللون الأبيض، ما يعكس جمال وجهها وبشرتها.

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اطلالات خاصة بالمناسبات باللون الأبيض من ياسمين صبري

إطلالة أنيقة لياسمين صبري



أكثر من مرة اعتمدت النجمة ياسمين صبري اللون الأبيض فقط في اطلالاتها الرسمية وعلى السجادة الحمراء، حيث إنّ قوامها الممشوق يساعدها على اختيار القصات الضيقة باللون الأبيض الذي يُبرز جمالها وأنوثتها بشكل لافت.



اعتماد قطعة واحدة باللون الأبيض في أزياء ياسمين صبري

إطلالة ياسمين صبري



على الرغم من أنّ ياسمين صبري تنوع كثيرًا في اختيارها للألوان، إلا أنّ اللون الأبيض يبقى حاضرًا في الكثير من اطلالاتها، إذ ترتدي الأبيض مع الدنيم، أو حتى تختار قميصًا باللون الأبيض مع تنورة قصيرة بلون آخر.

كما أنها تختار في بعض الأحيان الأبيض المنقش بلون آخر، على أن يبقى الأبيض هو الأساس.



شاهدي صور ياسمين صبري باللون الأبيض واستوحي منها اطلالاتكِ لأزياء ما قبل خريف 2019.