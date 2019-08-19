فوز الفهد في إطلالات السفر.. استوحي بعض الأفكار

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 أغسطس 2019 07:38 مساءً - في شهر أغسطس يذهب معظم الناس في اجازات صيفية إما للمدن السياحية والعواصم العالمية، أو للبحر أو الجبل وغيرها من الوجهات، وكثيرات من النساء والشابات بشكل خاص يولين مظهرهنّ الخارجي واطلالاتهنّ اهتمامًا بشكل كبير أثناء الرحل والسفر، لا سيّما وأنهنّ يستعرضن اطلالاتهنّ على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء السفر، وقد اخترنا اليوم مجموعة من صور فوز الفهد في اطلالات السفر استوحي بعض الأفكار لتتألقي أنتِ أيضًا في إجازاتكِ الصيفية.



لوك صيفي منعش نسقته فوز الفهد

اختارت فوز الفهد فستان ماكسي أصفر





في أحد المشاوير الصباحية شاهدنا فوز الفهد في لوك شبابي منعش، اختارت فيه فستان ماكسي باللون الأصفر وهو أحد أبرز الألوان وأكثرها رواجًا لهذا الموسم- مصنوعًا من قماش قطني خفيف وقد نسقت معه صندلًا من دون كعب من البلاستيك الشفاف من شانيل Chanel وقد أكملت اللوك بنظارات شمسية بقصة الـ cat eye وعقد ناعم.





لوك عصري من الشبك اعتمدته فوز الفهد

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فستان من الشبك اختارته فوز الفهد



تهتم فوز الفهد في اطلالات السفر كثيرًا وبحسب الوجهة تنسق أزياءها واطلالاتها، وفي رحلة لها على البحر شاهدناها في لوك مميز اعتمدت فيه فستانًا بتصميم مبتكر مصنوعًا من قماش شبكي باللونين الأزرق والأخضر الزيتي، أكمامه طويلة وطوله وصل حد الركبة وقد اختارت معه قبعة من القش.





تنسيق صيفي أنيق اعتمدته فوز الفهد

فستان اختارته فوز الفهد



أثناء السفر تستطيعين اعتماد التنسيقات الكاجوال أو التنسيقات الأنيقة بحسب المشوار، وفوز الفهد متنوعة كثيرًا من ناحية الاطلالات، فإلى جانب التنسيقات العصرية شاهدناها أيضًا في عدد من الاطلالات ذات الطابع الأنيق، مثل هذا اللوك الذي اختارت فيه فستان ميدي باللونين الأبيض والرمادي، أكمامه مزينة بالكشكش بطريقة ناعمة، وقد نسقت معه أقراطًا بارزة من الكريستال وشنطة يد من “شانيل” Chanel ونظارات شمسية سوداء كبيرة.





فوز الفهد في اطلالات السفر شاهدي الصور واستوحي بعض الأفكار المميزة لتتألقي في رحلاتكِ الصيفية.