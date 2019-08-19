طريقة تنسيق إطلالات المونوكروم موضة ما قبل خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 أغسطس 2019 07:38 مساءً - من منصات العروض إلى إطلالات الشارع انتقلت صيحة المزج بين الأبيض والأسود في الإطلالة الواحدة أو ما تعرف بـ المونوكروم.

فكما الأسود الكلاسيكي أكتسبت موضة المونوكروم كلاسيكية تعشقها النساء الأمر الذي يدركه أشهر المصممون العالميون لذا من الطبيعي أن ينعكس ذلك على مجموعاتهم التحضيرية الجديدة لموسم ما قبل خريف 2019.

Alice and Olivia



إليكِ أحدث الموديلات التي تمزج بين اللونين الأبيض والأسود، وأسرار لتنسيقها بأناقة في العام الجديد.

- يعتبر الأكسسوار الأحمر هو الرفيق التقليدي لإطلالة المونوكروم حيث يكسر حيادية الطلة ويكسبها لمسة حيوية وأنثوية راقية، لذا أحرصي على تزيين أزياء المونوكروم بحقيبة أو شال باللون الأحمر على غرار عارضات ماركات Dondup وMSGM.

Marchesa





- جربي تنسيق المعطف المونوكروم مع قميص وبنطال فضفاض باللون الأبيض وتممي أناقتك بحقيبة بيضاء أعتمديها عبر الجسم من وحي عارضة ماركة أوسكار دي لا رنتا Oscar de la Renta.



- قدمت دار جيفنشي Givenchy واحدة من أجمل موديلات البدلات الرسمية والتي أعتمدت على المزج الأنيق والغير مزعج للنظر للونين الأبيض والأسود وهى كل ما تحتاجينه لإطلالة على الموضة في المكتب، أكملي اللوك بحقيبة كبيرة باللون الجملي وبوط أو حذاء أسود.

Roberto Cavali





- برزت في مجموعات هذا الموسم صيحة إعتماد بنطال أسفل الفستان أو التنورة وتعرف بـ Two Bottoms، تجرئي وطبقي هذة الصيحة بتنسيق فستان مونوكروم مع بنطال أسود وحقيبة تجمع بين الأبيض والأسود على طريقة عارضة بروينزا شولر Proenza Schouler

- من أجرأ وأجمل اللوكات التي شهدتها مجموعات هذا الموسم الجمبسوت الذي تألقت به عارضة ماركة كريستيان سيريانو Christian Siriano والذي يمكنك تنسيقه في المساء مع كلاتش وحذاء Pointy باللون الأحمر.

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