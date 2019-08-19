اللون الأحمر موضة ما قبل خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 أغسطس 2019 07:38 مساءً - يعتبر اللون الاحمر من اجمل الالوان واكثرها جاذبية، خاصًة المعتمدة في موديلات فساتين سهرة حديثة . كما يترأس هذا اللون دائماً لائحة الألوان لموسم الخريف والشتاء، وتتنافس دور الأزياء العالمية على تقديم أجمل الإطلالات المصمّمة به . فخصصت دور الأزياء العالمية جانب من مجموعاتها التحضيرية لموسم ما قبل خريف 2019 للون الأحمر الجرئ، والذي تبرز أهميته هذه الأيام خلال جميع المناسبات.

استوحي إطلالتك من عروض الأزياء الراقية التي اخترناها لك، واحرصي على أن يكون تصميمه بسيطاً، بعيداً من القصّات والتفاصيل الكثيرة التنميق، فالأحمر هو أكثر الألوان لفتاً للأنظار.

Balmain





- نسقي البنطال الواسع عالي الخصر مع بلوزة بيضاء حريرية مطبعة من وحي عارضة بربري Burberry وأكملي اللوك بمعطف فرو بلون الكاميل أو الباج الفاتح.

- أعتمدي بلوزة حمراء مصممة بكشاكش ولائميها مع بنطال أسود عالي الخصر وتممي أناقتك بإنتعال بوط قصير Ankle boots وحمل كلاتش أخضر على غرار عارضة بالمان Balmain.

Giorgio Armani



- في حال كنتِ لا تستغنين عن إطلالتك الشرقية في الأعياد، فيمكنك اللجوء إلى الفساتين المستوحاة من القفطان مثل التصميم الذي رصدناه لدى كارولينا هيريرا Carolina Herrera، وننصحك بتزيين إطلالتك بحذاء وكلاتش باللون الذهبي البراق.

Valentino





- المحجبات سيجدن الكثير من الخيارات ضمن المجموعة التي جلبناها اليوم، وأبرزها الفساتين المحتشمة لدى فالنتينو Valentino وريم عكرا Reem Acra، نسقيها في النهار مع معاطف سوداء لمزيد من الدفء.

- برزت هذا الشتاء صيحة اللون الأبيض ويمكن أن تعتمديها في رأس السنة على هيئة أكسسوارات تزيني بها إطلالتك الحمراء، فأرتدي فستان أحمر Midi ونسقيه مع بوط أبيض طويل على طريقة عارضة كالفن كلاين Calvin Klein، أو لائمي الكنزة الصوف الحمراء مع تنورة دانتيل مثل عارضة دار كلوي Chloé.

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