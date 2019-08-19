ماغي بو غصن تتألق بأفخم المجوهرات والإكسسوارات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 أغسطس 2019 07:38 مساءً - تختار الفنانة اللبنانية ماغي أبو غصن مجوهراتها وإكسسواراتها بدقة وعناية، وتحرص على تنوُّعها بحيث تتناسب مع الموضة ومع مظهرها، لذا جمعنا لكِ عدة تنسيقات لها؛ لتتبعي طرقاً مذهلة وأنيقة في تنسيق إكسسواراتك.



اختارت ماغي عدة قطع فخمة من المجوهرات تناسب إطلالاتها، منها عقد فضي تزينه خيوط بفصوص متدلية، وأقراط ضخمة ملتفة بطريقة مميزة وإسورة على شكل ورقة شجر ضخمة من جهة، وأكثر بساطة من الجهة الأخرى، كما ارتدت عقداً طويلاً من المربعات بثلاثة مربعات متدلية من العقد وأقراطاً فضية ناعمة بحجم متوسط، وأطلت بعقد طويل متداخل بعدة أحجار بشكلين؛ أحدهما مربع والآخر قطرة ماء، وفي إطلالة أخرى ظهرت بأقراط ضخمة وتصميم ضخم متداخل وفص دائري كبير فضي، وخاتم ملتف بفصين ضخمين من اللؤلؤ.

مجوهرات وإكسسوارات من وحي ماغي أبو غصن

مجوهرات وإكسسوارات من ماغي أبو غصن



ونسقت عدة إكسسوارات مميزة، أبرزها أقراط دائرية ضخمة وعقد ضخم مصمم بدوائر متداخلة باللون الأصفر، وخاتم ذهبي بفص أسود وآخر ذهبي بفص ضخم، وفي إطلالة أخرى تزينت بعقد مليء بالخرز الملون صُمم بطريقة ضخمة متداخلة وارتدت عدة أساور ذهبية، وأطلت بسلسلة طويلة بخرز متسلسل بعدة ألوان.



وفي إطلالة غريبة جمعت ربطة شعر ضخمة بفصوص فضية وأقراطاً مميزة ضخمة وإكسسواراً فضياً يُجمّل يدها بزهور في المعصم وأحد الأصابع، ولأخرى أكثر أناقة اختارت أقراطاً فضية طويلة وخاتماً بسيطاً وآخر طويلاً بخطوط ملتفة ومتداخلة، وظهرت بعقد فضي من جهة كأوراق شجر صغيرة متسلسلة، ومن الأخرى كأغصان متداخلة طويلة تمتد من العقد وأقراط طويلة، ولإطلالة شبابية ارتدت عقداً أسود بنجمة وعقدين ذهبيين متسلسلين وخواتم فضية، أحدها بفص بني وآخر بخطوط متسلسلة.

مجوهرات وإكسسوارات من وحي ماغي أبو غصن





وتألقت بعدة أقراط باهظة، منها أقراط فضية طويلة ذات تصميم أنيق وأقراط ضخمة بخطوط فضية، وأقراط طويلة بفصوص ملونة، وتجملت بأقراط فضية ملتفة على الأذن بعدة فصوص متسلسلة.



ونسقت إكسسواراً فضياً للشعر وأساور فضية مختلفة، إحداها بحلقتين يجمع بينهما خط فضي ضخم، وأخرى على شكل زهور متسلسلة، وعدة أساور ناعمة أخرى وسلسلتين فضيتين، إحداهما على شكل مثلثات ناعمة والأخرى بفصوص ناعمة متسلسلة من المنتصف، وتجملت بعقد فضي بسيط وخاتم فضي بحجر أصفر وأقراط مميزة.

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