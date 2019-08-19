صور.. بعد إعلان اعتزالها.. هيفاء وهبي لــ إليسا: "أني تنوري.. واللي مش عاجبه يمشي"

"انتصرتي على ظروف أصعب يا إليسا، لا نحنا ولا جمهورك ولا ناسك منرضى بهيك قرار، بدك تضلك تغني وتنوري المسارح، واللي مش عاجبه هو اللي ينقبر يمشي".. هكذا علقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر حسابها على "تويتر"، على إعلان الفنانة اللبنانية إليسا إعتزال الفن والغناء.

وأعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، صباح اليوم، عبر "تويتر"، أنها ستعتزل الفن والغناء، عقب إصدار الألبوم الأخير الذي تعكف على تسجيله حاليًا، وهو الأمر الذي أصاب الجميع بالذهول والصدمة من قرارها المفاجئ.

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وقالت إليسا في تغريدتها: "أنا بحضر ألبومي الأخير بكل حب وشغف، خصوصًا إن ده هيكون آخر ألبوم في مسيرتي الفنية، وإعلاني الخبر ده تقيل على قلبي، ولكني مقتنعة بشكل تام بقراري لأننى لا أستطيع العمل في مجال يشبه المافيا، ولا أستطيع تقديم أكثر من ذلك، ولا إنتاج ألبومات".

وأعرب الفنان كميل الخولي، شقيق إليسا، عن تفاجئه بقرار اعتزالها الفن،.

وقال "الخولي"، لـ"الوطن"، إنه لم يعلم بنبأ الاعتزال إلا من وسائل الإعلام، نظرا لانشغاله في عمله، مضيفا: "هو فعلا الحساب الرسمي بتاعها؟، ولا فيك أكونت؟، حقيقي متفاجئ".

وأشار شقيق إليسا، إلى أنه غير مصدوم، ولكنه اندهش من توقيت إعلانها ذلك القرار، مؤكدا أنه سيناقشها بشأنه في أقرب وقت.