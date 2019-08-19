الامارات | أنوثة بإطلالة جريئة.. ربطة العنق تغزو الموضة النسائية

شكرا لقرائتكم خبر عن أنوثة بإطلالة جريئة.. ربطة العنق تغزو الموضة النسائية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت مجلة ألمانية معنية بالموضة والجمال أن ربطة العنق تغزو الموضة النسائية في خريف/شتاء 2019/2020 لتمنح المرأة إطلالة أنيقة تعكس جرأتها وتفرّد أسلوبها.
وأوضحت مجلة Cosmopolitan أنه يمكن ارتداء ربطة عنق بنفس لون البلوزة أو بلون مغاير عنها لمزيد من الجرأة والجاذبية.
وأشارت إلى أن ربطة العنق لا تكون طويلة للغاية؛ إذ ينبغي أن يصل طولها إلى السرة، مع إمكانية إدخالها في السروال أو التنورة لإضفاء لمسة أنوثة عليها.
ويمكن تحقيق التأثير ذاته أيضاً من خلال تنسيق ربطة العنق مع تنورة البليسيه ذات الطيّات، والتي تنطق بالرقة والأنوثة.
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