صور.. الصخرة داوين جونسون يتزوج في "هاواي"

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أعلن الممثل الأمريكي والمصارع دوين جونسون، البالغ من العمر 47 عامًا عن زواجه من لورين هاشيان في هاواي، ونشر هذا الخبر السار عبر حسابه على Instagram
وفاجأ الروك، المعجبين من خلال تحميل سلسلة من صور المذهلة من يومه تُظهر إحدى الصور العروسين الذين يمثلون حافة الماء في هاواي مسقط رأس الممثل، ويمسكون أيديهم وهم يحتفلون، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
كانت لورين ترتدي فستانًا من الدانتيل الأبيض الجميل مع رقبة منخفضة، والصخرة تخلى عن سترة بدلة وأرتدي قميص أبيض أنيق، "ولدى الزوجان ابنتين جاسمين 3 أعوام وتيانا 15 شهرا.
ويشار إلى أن العلاقة بين الاثنين بدأت عام 2007 عندما التقيا أثناء تصوير فيلم " ذا جيم بلان، و كان من المقرر في البداية أن يتزوجوا في ربيع عام 2018، لكنهم أجلوا حفل الزفاف عندما أصبحت لورين حاملاً لطفلها الثاني.
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