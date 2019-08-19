ياسمين صبري لـ إليسا: حظا سعيدا يا جميلة

وجهت الفنانة ياسمين صبري رسالة إلى إليسا بعد اعلانها اعتزال الغناء عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وعلقت ياسمين صبري على ذلك: حظًا سعيدًا يا جميلة.. إليسا. ننتظر بصبر وحب".

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وكانت أعلنت الفنانة اللبنانية" إليسا"، اعتزالها عالم الفن والغناء عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة" تويتر"، وذلك عقب إصدارها الألبوم الأخير الذي تعكف على تسجيله حاليًا، وهو الأمر الذي أصاب الجميع بالذهول والصدمة بسبب قرارها المفاجئ.

وقالت إليسا في تغريدتها: "أنا بحضر ألبومي الأخير بكل حب وشغف، خصوصًا إن ده هيكون آخر ألبوم في مسيرتي الفنية، وإعلاني الخبر ده تقيل على قلبي، ولكني مقتنعة بشكل تام بقراري لأننى لا أستطيع العمل في مجال يشبه المافيا، ولا أستطيع تقديم أكثر من ذلك ولا إنتاج ألبومات".