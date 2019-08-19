بعيدا عن "المافيا".. كيف تحدثت إليسا عن الرجال والإمومة: "اردت الإنجاب دون زواج"

ربما باتت المفاجئات بطلة تصريحات الفنانة اللبنانية إليسا لمتابعيها، فبين الحين والآخر، تخرج الفنانة تفاجأ جمهورها بقرارات صادمة، تجعلها تتربع محركات البحث على الفور.

ففي العام الماضي، قررت إليسا تفجير الفاجعة، عقب إعلانها بإصابتها بسرطان الثدي، معتمدة على تصوير أغنية "إلى كل اللي بيحبوني" لتجسد مراحل رحلتها العلاجية، مع المرض الخبيث.

واليوم، وبكلمات صادمة، عادت الفنانة من جديد تفاجئ متابعيها بخبر اعتزالها الغناء.

"أنا بحضر ألبومي الأخير بكل حب وشغف، خصوصًا إن ده هيكون آخر ألبوم في مسيرتي الفنية، وإعلاني الخبر ده تقيل على قلبي، ولكني مقتنعة بشكل تام بقراري لأننى لا أستطيع العمل في مجال يشبه المافيا، ولا أستطيع تقديم أكثر من ذلك ولا إنتاج ألبومات".. بهذه الكلمات دونت الفنانة خبر الاعتزال عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" الأمر الذي تفاعل معه العديد من المتابعين، مُعبرين عن صدمتهما بالخبر، الذي جاء كالصاعقة لجمهورها، ومحبيها.

ودومًا ما كانت تفاجأ الفنانة اللبنانية متابعيها، ليس فقط لقراراتها، ولكن لتصريحاتها حول علاقتها بالجنس الآخر، وعاطفة الأمومة.

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ويرصد "هن" رأي إليسا عن الرجال والإمومة:

لم أتزوج إلا من يكملني إنسانيًا

تعد إليسا من أشهر النجمات اللاتي لم يقدمن على خطوة الزواج حتى الآن، وكانت الفنانة أكدت من قبل أنها لم تتزوج سوى من تجده "يكملها إنسانيًا".

موضحة أن والدها كان يرفض من يتقدم لخطبتها وهي صغيرة، حتى تكمل دراستها جيدًا، تاركًا لها القرار فيما بعد، قائلة: "تربيت على حرية الاختيار كأمرأة لها حقوق وحريات، ولن ارتبط إلا برجل يكملني على المستوى الإنساني".

لا أمانع الإنجاب دون زواج

تصريح صادم ارتبط بالفنانة، حبث كررته في عديد من اللقاءات التلفزيونية، كان أخرهم حديثها مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "كل يوم".

وأكدت الفنانة أن لو القانون بلبنان يسمح، لكانت أقدمت على الخطوة، كمت أوضحت أنها أيضًا لا يمكنها التبني لأن الديانة المسيحية ترفض التبني سوى للزوج والزوجة فقط.