سألنا الستات "إيه أكتر حاجة بتزعجك من زوجك؟"

هناك تصرفات تزعج الزوجة من شريكها، ولكن المرأة أحيانا تحاول تجاهلها؛ لكي لا تتفاقم الخلافات ويتعرض الزواج ذاته للخطر فما هي هذه السلوكيات.

قالت نبيلة ميخائيل، ربة منزل، إن أكثر شيء يزعجني في زوجي هو مطالبته لي بتغير شكلي وعدم تقبل تصرفاتي وأفكاري، وعدم إشراكي في أمور حياته وتعدّ من أكثر التصرفات التي تزعجني منه، وذلك يؤدي لإشعاري بأنني ليس محل ثقة، فالزواج علاقة تشاركية لا بد من التشارك في القرارات.

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سؤال "لماذا لا يتحدث زوجي معي؟" هذا أكثر شيء يزعج مني حليم من زوجها الذي يتركها بالساعات من دون الحديث معها، فالنساء لديهن القدرة على التحدث لساعات طويلة، في حين أن الرجل يفتقر لهذه القدرة ووصفت زوجها بأنه بصباص " أبو عيون زايغة" فدائماً عينيه تدور بحثا عن النساء في السوق حتي وهو معي، وباستمرار يجلس أمام الفضائيات ليشاهد هيفاء ونانسي. وأكملت نوال علي أن يزعجه في زوجها بأنه مهمل، يهمل في كل شيء حتي في هيئته الشخصية، فغالبً ما يكون قذرا وغير مرتب بحجة أن الاهتمام بذلك من شأن المرأة وحدها، وقالت "ثيابه لا تتحمل أن تغسل مرة واحده بل تحتاج إلى ثلاث غسلات لتنظف"، "ويلبس الفانلة ولا يتركها حتى ترمى في صندوق القمامة."

وأضافت مي عبدلله قائلة زوجي بخيل ماله عزيز عليه أكتر من عياله وبيحرم نفسه وأولاده من كل ما هوأساسي في حياتنا، "اللحمة مش بنشتريها غير مرة في الشهر"، وبتكسف من هدومه القديمة، وبخاف أطلب مصروف العيال للمدرسة.

وأوضحت لنا أسماء مراد، مدربة إرشاد أسري وأول مدربة أنوثة في مصر، أن الاشياء التي تزعج الزوجة من زوجها هي كالتالي أنه يكون خائن وبصباص وأن يهمل زوجته وعدم الغيرة عليها "الغيرة بالنسبة للست هي دليل الحب ولكن متوصلش للشك" وأخيرا عدم تقبل الزوج لأهل زوجته، ولكن كل هذه الأشياء المزعجة نستطيع إصلاحها من خلال تحسين وتعديل هذه السلوكيات تدريجيا.