يقي من السرطان ويساعد علي التخسيس..تعرف على فوائد بذور الكتان

بذرة الكتان من البذور الغنية بالعناصر الغذائية الهامة للصحة، وهي أيضاً من البذور الواسعة الانتشاء في عالم الرشاقة والجمال، وتعد مصدرا غنيا للدهون الصحية، ومضادات الأكسدة، والألياف، وتحتوي البذور على البروتين.

فوائد بذور الكتان لصحة القلب تحتوي بذرة الكتان على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان التي تعمل على عدم وصول الدهون إلى الدم وبالتالي تساعد على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم، كما أنها تحتوي على الأوميجا 3 التي تساعد على الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية ومنع تصلب الشرايين وتنظيم ضربات القلب والوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

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فوائد بذور الكتان للوقاية من السرطان تحتوي بذور الكتان على مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية مثل الأوميجا 3 وهذه العناصر تساعد على الوقاية من خطر الإصابة بمرض السرطان وخاصةً سرطان الثدي والبروستاتا وسرطان القولون كما أنها تحتوي على الألياف التي تساعد القولون على إفراز مواد تعمل على حمايته من سرطان القولون.

فوائد بذور الكتان للجهاز الهضمي تحتوي بذور الكتان على نسبة كبيرة من الألياف التي تساعد الجسم على التخلص من الفضلات والسموم حيث أنها تعمل على تنشيط حركة الأمعاء وعلاج عسر الهضم و الإمساك.

فوائد بذور الكتان للتخسيس غني بالألياف التي تقلل من الشعور بالجوع كما تساعد على التقليل من تناول الطعام حيث أنها تملأ المعدة وتزيد من الشعور بالشبع وبالتالي تعمل على إنقاص الوزن، ويحتوي على مركبات تؤثر على عملية الأيض بصفة عامة.