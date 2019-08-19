يرقات الخس والخضروات هل مضرة.. ولماذا يجب غسل الورقيات بالخل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

الورقيات الخضراء من الأطعمة المهمة في نظامنا الغذائي، ولكي نستفيد من مكوناتها يجب علينا غسلها بالطريقة الصحيحة، فما هي الطريقة السلمية للغسل؟

الدكتور ممدوح عيسى استشاري سلامة الغذاء، يقول إنها بقدر كونها مفيدة للغاية إلا أنها قد تكون ملوثًا خطيرًا إن لم يتم غسلها بشكل جيد، مشيرًا إلى أنه من الوارد أن تكون ملوثة بمياه الصرف الصحي.

وعن الطرق السلمية للغسل، شدد خلال لقاء له ببرنامج "السفيرة عزيزة" على قناة "Dmc"، على ضرورة غسل اليدين ثم وضع الورقيات في إناء نظيف وغسلها جيدًا تحت المياه الجارية، ورقة ورقة، والتأكد من التخلص من جميع بقايا الأتربة، لأن هذه البقايا ستخلصنا من جزء كبير من التلوث الكيمائي والفيزيائي.

وأوضح أن اليرقات المعرفة خطأ (دودة) والتي تأخذ الشكل الأخضر نفس لون الخضر، ليست ضارة على صحة الإنسان، لأنها تتغذي على الورقيات الموجودة عليها فتأكل "خس" أو "جرير" أو "تفاح"، وإن استكملت دورة حياتها تصبح فراشة.

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وأشار إلى أن طريقة الغسل هذه كافية للخضر التي يتم طهيها بدرجة حرارة 75، مثل الملوخية والسبانخ؛ لأن المعالجة الحرارية تقضي على الميكروبات، مشددًا على ضرورة عدم استخدام الصابون في الغسل كونه من الملوثات الكيماوية.

أما إذا كانت من الخضر التي لا يتم طهيها مثل الخس والبقدوس وغيرها، يجب غسلها بالخل كبديل للمعالجة الحرارية للتخلص من الخطر الميكروبي.

وأشار إلى أن استخدام مطهر الخل يكون بإضافة ملعقة كبيرة من الخل على لتر ونصف مياه ونقعه الورقيات في المياه لمدة 5 دقائق ثم تناول دون شطف.

ونصح بعدم تناول السلطة الخضراء خارج المنزل، وإن اضطررت فيجب وضع ليمونة عليها لأنها قد تقلل من الخطر الميكروبي