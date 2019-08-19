النوم المتقطع يسبب ألزهايمر.. إليك 6 طرق فعالة للتخلص منه نهائيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

كثيرون يواجهون مشكلة النوم المتقطع أو غير المريح، وهو ما دفع الأطباء والباحثين والخبراء إلى البحث عن حل لهذه الأزمة.

وأشارت دراسة حديثة جاءت في صحيفة "جورنال برين" المختصة بأبحاث الجهاز العصبي، إلى أن النوم "غير الصحي" يزيد معدلات البروتينات التي تسبب ألزهايمر، كما ركزت الدراسة على النوم العميق وليس عدد ساعاته.

وأوضح تقرير لصحيفة "جارديان" البريطانية، أن النوم المتقطع والقلق يلعب دورًا مهمًا في تكوين هذه البروتينات، حيث يرتبط ألزهايمر بنوعين من البروتينات هما "بيتا أمايلويد" و"تاو"، ويؤدي الخلل في معدلاتهما إلى أضرار في الدماغ ينتج عنها مرض ألزهايمر.

وأكد عالم الأمراض العصبية في جامعة واشنطن، والمؤلف المشارك في الدراسة، "يو إل جو"، أن الدراسة تكشف على وجه التحديد أن النوم العميق مهم لتقليل معدلات الأمايلويد خلال الليل.

وأضاف: "نعتقد أن عدم الحصول على نوم جيد بشكل مزمن على مدار سنوات، يمكن أن يزيد خطر الإخلال بمعدلات البروتينات المسببة لألزهايمر".

وكشف عدد من الخبراء أن هناك نصائح ذهبية وفعالة لمن يريد أن يذهب الى النوم فيخلد إلى النوم بعمق وراحة دون الاستيقاظ منة عدة مرات متتالية، نستعرضها لكم خلال النقاط التالية، وفقًا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.

Advertisements

1- توفير ساعة للنعاس قبل النوم، أي تخصيص الساعة الأخيرة من النهار للاسترخاء والاستعداد للنوم بما يعزز من النعاس عند الشخص ويزيد من قابليته للنوم.

2- التوقف عن حساب عدد الساعات التي تحتاجها من النوم"، فمثل هذه الحسابات تجعلك مضغوطاً ومتوتراً ومهيأ نفسياً لعدم الحصول على حاجتك من النوم.

3- عليك الانتباه الى الطعام الذي تتناوله، حيث هناك مأكولات منبهة وأخرى ثقيلة على الجسم أو تسبب آلامًا للمعدة أو تسبب ارتفاعًا في ضغط الدم، وكل هذه العوامل تؤدي إلى الأرق أو الاستيقاظ خلال الليل.

4- حاول أن تترك هاتفك النقال خارج غرفة نومك، فالهواتف الذكية إحدى الأسباب المهمة للأرق والتعب خلال الليل، كما أنه يسبب لصاحبه القلق خاصة إذا تلقى بعض الرسائل النصية خلال الليل أو كان مدمنًا على متابعة بعض التطبيقات.

5- عليك أخذ الوقت الكافي قبل النوم للتفكير في الأشياء والمشاعر التي قد تبقيك مستيقظًا ليلًا، وبمعنى آخر فعليك أن لا تؤجل التفكير في بعض الهموم إلى ساعات الليل المتأخر فيصبح هذا التفكير على حساب نومك، ويصبح حل المشاكل على حسب الوقت المخصص للراحة.

6- أخذ حمام ساخن قبل ساعة أو ساعتين من النوم، قد يعمل على تحسين جودة النوم بشكل كبير، لأن الماء الدافئ يمكن أن يحفز النظام الحراري للجسم، مما يضمن عملية التبريد الطبيعية.