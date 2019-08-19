للطالبات.. استوحي إطلالتك "الكاجول" من النجمات العرب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

مع اختلاف صيحات الموضة من موسم لآخر، تقع الفتيات في حيرة اختيار وتنسيق ملابسها، خاصةً مع قدوم العام الدراسي الجديد الذي يعتبر الوقت الأمثل ليظهرن فيه أناقتهن وتألقهن بالألوان الزاهية.

يستعرض لكِ "الخليج 365" خلال السطور التالية أبرز الإطلالات "الكاجول" التي تناسب الجامعة وأماكن الدراسة، لنجمات العرب وهوليوود اللاتي اعتدن مواكبة أحدث صيحات الموضة والأزياء؛ كما تألقت بتلك الإطلالات عارضات أزياء الماركات العالمية مثل Balmain وIsabel Marant وBalenciaga و Zara و Mango.

-بنطلون البوي فريند ذا الأرجل القصيرة

يمكنك الاعتماد على البنطلون البوي فريند ذا الأرجل القصيرة في إطلالتك الجامعية، لأنه يعتبر من أكثر الملابس أريحية للغاية بفضل قصّته الواسعة والفضفاضة وهو متوفر بخامات متعددة كالقماش والجينز والكتان.

ويفضل تنسيقة مع تي شيرت بسيط أبيض أو اختاري اللون "حسب الرغبة" وحذاء رياضي، في حين يمكن الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل بتنسيقه مع بلوزة حريرية وحذاء ذي كعب عال، اعتمدت علية خلال الآونة الأخيرة الفنانة نيللي كريم، ومايا دياب، وإنجي المقدم.

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- الكروب توب والـ off shoulder

"الكروب توب" "Crop Top" من التصميمات الكاجول التي ظهرت بقوة هذا الموسم خاصة ذات التصميم الـ off shoulder، وذات الأكمام منتفخة، وهو توب قصير، لكنه يناسب أكثر الفتيات الجريئة، ويتوفر بأشكال عديدة مثل المزين برسومات وتطريزات الزهور الكلاسيكية، ويمكن تنسيقة مع بنطلون high waist ذي وسط عال، أو مع بنطلون البوي فريند القماش، ويمكن ارتداؤه أيضًا مع تنورة ماكسي ذات وسط عال، أو البلسية، أو تنسيقة مع بليزر طويل، مثل منة فضالي، ونانسي عجرم، وهيفاء وهبي وهيدي كرم.

- بلوزة بطابع بوهيمي

يمكنك الاعتماد على البلوزة ذات الطابع البوهيمي التي تمنح المرأة إطلالة جذابة وجريئة من ناحية، وإحساسا بالراحة في ظل ارتفاع درجات الحرارة من ناحية أخرى، وهي متوفرة بخامة القطن أو الكتان، ويمكن تنسيقها مع بنطلون من الكتان ايضا أو تنورة قصيرة أو شورت برمودا أو مع بنطلون جينز، مثل الفنانة أمينة خليل، والفنانة هند صبري.

- الألوان

يتربع الأخضر النعناعي "Mint green" الذي يندرج ضمن ألوان الباستيل الناعمة، على عرش ألوان الموضة النسائية في ربيع وصيف 2019 ليمنح المرأة إطلالة رومانسية تنطق بالرقة والأنوثة، ومتوفر في الفساتين والتنانير والبناطيل والقطع الفوقية، وكذلك الأحذية و الحقائب.

أما الفضي يضفي على منصات الموضة لمسة ساحرة بها جراءة، فيمكنك ارتدائه خلال الذهاب للعمل، ويفضل تنسيقه مع ألوان هادئة كالأبيض والرمادي والبيج تجنبا للمبالغة.

ويعتبر الأصفر والبرتقالي والأحمر من أكثر الألوان انتشارا هذا الصيف؛ إذ تألقت به عارضات أزياء الماركات العالمية مثل Zara و Mango وH & M و Ganni، وهو يناسب كل أنواع البشرة، وينصح خبراء الموضة بتنسيقه مع قطع تتحلى بالبساطة والهدوء، و الأخضر الفستقي يمنح المرأة إطلالة جذابة تشع إشراقًا أيضا هذا الموسم.